Елена Бардукова В Перми разработают критерии оценки эффективности работы ТОС Также в микрорайонах города планируется создание новых органов территориального общественного самоуправления Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках Часа депутата в ходе пленарного заседания Пермской городской думы руководитель аппарата администрации краевой столицы, и. о. заместителя главы города Александр Молоковских рассказал об осуществлении территориального общественного самоуправления (ТОС) в Перми.

Так, на данный момент сеть насчитывает 106 ТОС, каждый охватывает порядка 5—7 тыс. жителей. Пермские ТОС занимаются организацией взаимодействия жителей с администрациями районов и города, депутатским корпусом, различными службами и инфраструктурными организациями. Также в сферу компетенций ТОС входят организация досуга населения, решение вопросов ЖКХ, работа с ветеранами, помощь в охране общественного порядка и контроль за содержанием территорий.

Кроме того, раз в квартал проходят заседания Лиги председателей ТОС, в которых принимают участие представители администрации и депутаты Пермской городской думы. Как правило, в ходе встреч рассматриваются наиболее важные вопросы, касающиеся ТОС.

Депутат Василий Кузнецов спросил, планируется ли создание на территории города новых ТОС.

«Да, в городе образуются новые микрорайоны, где живут активные жители, которые хотят создать ТОС, сейчас у нас есть порядка десяти таких территорий», — ответил Александр Молоковских.

Депутат Олег Бурдин уточнил также, будет ли продолжено строительство модульных общественных центров на территории индивидуальной жилой застройки. По словам Александра Молоковских, в Перми «22 таких ТОС и мы разрабатываем проект типовых модульных общественных центров, опыт уже был, например в Мотовилихинском районе, сейчас проект дорабатывается».

По инициативе Олега Бурдина депутаты приняли решение рассмотреть на следующем заседании проект решения о создании рабочей группы по разработке стратегии развития территориального общественного самоуправления в Перми. Кроме того, до 1 мая 2022 года администрации краевой столицы рекомендовано направить в Пермскую городскую думу предложения о критериях оценки эффективности деятельности ТОС.

В частности, ежегодно на финансовую поддержку ТОС выделяется субсидия в размере 32 млн руб. Как отметила первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник, «нужно сделать таким образом, чтобы, с одной стороны, не загубить инициативу, а с другой стороны, должно быть рациональное расходование бюджетных средств.

«Поэтому я внесла предложение о том, чтобы оценка работы ТОС включала в себя также критерии эффективности расходования всех видов бюджетирования», — пояснила Наталья Мельник.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— ТОС могут более активно участвовать в развитии микрорайонов, должны иметь больший вес в системе местного самоуправления и объединять жителей не только на разных мероприятиях. Есть целый ряд новых направлений деятельности активистов ТОС. Считаю, что правильные критерии оценки простимулируют движение в приоритетном направлении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.