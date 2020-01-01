В Пермском крае выявили 61 случай заражения «омикроном» Большинство заболевших не покидали пределов региона Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 25 января 2022 года, в Пермском крае подтверждён 61 случай заболевания коронавирусом, вызванный штаммом «омикрон». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом 37 заражённых не выезжали за пределы Пермского края, семь человек подхватили «омикрон» в Турции, по четыре человека — в Египте и ОАЭ, трое приехали заболевшими из Великобритании, двое из Доминиканской Республики и по одному человеку из Республики Кипр, Австрии, Киргизии и Казахстана.

Как отметили в Роспотребнадзоре, течение заболевания — лёгкое, а регистрация местных случаев заболевания COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», свидетельствует о циркуляции этого штамма на территории Прикамья.

В ведомстве добавили, что со второй недели 2022 года в крае отмечается тенденция к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За минувшие семь дней зарегистрировано 4785 случаев, что в 1,9 раза выше уровня предыдущей недели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.