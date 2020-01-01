Председатель СКР поручил следователям проверить работу администрации Александровска Жителям четырёх аварийных домов власти отказывают в расселении Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В Александровске Пермского края началась доследственная проверка по жалобе жителей, проживающих в четырёх аварийно-опасных домах по ул. 3 Интернационала.

Люди сообщили о своих проблемах 25 января в эфире одного из федеральных каналов. Местные жители рассказали, что во время дождя могут ходить по подъезду только под зонтом, часто рушится потолок, жильцы боятся за свою безопасность. Тем не менее, чиновники продолжают бездействовать.

По данному факту следственным органам СКР по Пермскому краю председателем следкома поручено организовать доследственную проверку.

В настоящее время следователем для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего начата проверка. В ходе неё будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации муниципального округа, ответственных за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Пермскому краю Дмитрию Анащенко представить доклад о ситуации.













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