Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены у жителей 33 муниципалитетов Прикамья Больше всего заражений выявлено в Перми, Березниках и Краснокамске Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 33 территориях региона.

В Перми выявлено 668 жителей с COVID-19. В Березниках обнаружено 102 человека с инфекцией. В Краснокамском городском округе зафиксировано 43 случая заболевания.

У 33 жителей диагностирован коронавирус в Соликамском городском округе, у 30 — в Чусовском городском округе.

В Нытвенском округе заболели 28 человек, в Добрянском — 27. По 19 прикамцев заразились в Кунгуре и Лысьвенском городском округе. По 13 человек заболели в Пермском муниципальном районе и Гайнском муниципальном округе. В Кудымкаре COVID-19 заразились 12 местных жителей, в Большесосновском муниципальном округе — 9, в Ильинском городском округе — 8.

По 6 жителей с COVID-19 выявлено в Кишертском муниципальном округе, Суксунском городском округе и Губахе.

Всего с начала пандемии в крае выявлен 172041 житель с коронавирусной инфекцией.

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