Первый самолёт Red Wings прибыл для базировки в аэропорт Большое Савино В планах авиакомпании открыть в Перми полноценный филиал Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для постоянного базирования в пермский аэропорт Большое Савино прибыл первый самолёт Red Wings. Это один из новых «Суперджетов» вместимостью 100 пассажиров, регистрационный номер SSJ100 — RA-89143. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сегодня, 25 января, лайнер с новой базы в Перми выполнил первые рейсы по маршруту Пермь — Волгоград — Пермь.

Сейчас авиакомпания Red Wings выполняет полёты из Перми в Волгоград, Краснодар, Калининград, Мурманск, Махачкалу и Уфу. С апреля количество направлений вырастет.

В планах Red Wings забазировать в аэропорту Перми до трёх самолётов и открыть полноценный филиал. О намерении зарегистрировать филиал в Перми руководство авиакомпании заявило осенью 2021 года.

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