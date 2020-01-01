Первый самолёт Red Wings прибыл для базировки в аэропорт Большое Савино
В планах авиакомпании открыть в Перми полноценный филиал
Для постоянного базирования в пермский аэропорт Большое Савино прибыл первый самолёт Red Wings. Это один из новых «Суперджетов» вместимостью 100 пассажиров, регистрационный номер SSJ100 — RA-89143. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сегодня, 25 января, лайнер с новой базы в Перми выполнил первые рейсы по маршруту Пермь — Волгоград — Пермь.
Сейчас авиакомпания Red Wings выполняет полёты из Перми в Волгоград, Краснодар, Калининград, Мурманск, Махачкалу и Уфу. С апреля количество направлений вырастет.
В планах Red Wings забазировать в аэропорту Перми до трёх самолётов и открыть полноценный филиал. О намерении зарегистрировать филиал в Перми руководство авиакомпании заявило осенью 2021 года.
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