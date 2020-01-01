Елена Бардукова Авиакомпания Red Wings откроет филиал в Перми Представительство зарегистрируют до конца текущего года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Red Wings уже в этом году намерена зарегистрировать филиал в Перми. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время совместной пресс-конференции с руководством компании и «Новапорт-холдинг».

«Правительство Пермского края планирует развивать отношения с Red Wings, формируя здесь базу для компании, которая сейчас растёт и имеет амбициозные планы и задачи в части эксплуатации российских и иностранных воздушных судов, — сообщил Дмитрий Махонин и добавил, что со следующего года будет увеличено количество направлений, в том числе в так называемые «трудные» в основном это касается севера России.

По словам губернатора, это поможет создать в Перми хаб, который, в свою очередь, сможет составить конкуренцию, например, аэропорту в Екатеринбурге.

Генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев подтвердил данную информацию, сообщив, что с декабря авиакомпания планирует базировку в Перми двух-трёх судов Superjet. А с 2022 года — открытие 15 субсидируемых и 10 коммерческих направлений из Перми.

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