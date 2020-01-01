За 60 млн руб. выставлена на продажу бывшая автобаза мэрии Перми Она включает в себя трёхэтажное офисное здание и земельный участок площадью 1,7 тыс. кв. метров Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Героев Хасана, 55

perm.mian.ru

В Перми по адресу ул. Героев Хасана, 55 на продажу выставлено здание МУП «Автобаза». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на сайт avito.ru.

Согласно объявлению, размещённому на портале, продаётся трёхэтажное офисное здание 1985 года постройки площадью 1870 кв. м и земельный участок площадью 1762 кв. м. Стоимость объекта — 60 млн руб.

Возле здания имеется закрытая парковка для сотрудников и открытая парковка для посетителей на 60 машино-мест.

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