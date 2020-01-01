Олеся Максименко В Пермском крае вновь свыше 1 тыс. новых заболевших коронавирусом За сутки поставлено 1076 диагнозов COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 1076 новых случаев заболевания коронавирусом.

За этот же период выздоровели 290 человек, 10 пациентов скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 163 жителя Прикамья, 75 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в больницах находится 1644 пациента с ковидом.

По состоянию на утро 25 января в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 343 260 человек, 1 279 177 жителей завершили курс вакцинации.

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