Елена Бардукова Главы двух районов Перми избавились от приставки «и. о.» Дмитрий Дробинин и Александр Филиппов официально вступили в должность Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Глава Индустриального района Дмитрий Дробинин и глава Свердловского района Александр Филиппов официально вступили в должности.

Об этом во вторник, 25 января, на заседании Пермской городской думы сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, экс-депутат Пермской городской думы Александр Филиппов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Свердловского района Перми 26 июля 2021 года.

Бывший министр промышленности, инноваций и науки, руководитель ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин приступил к своим обязанностям 11 октября 2021 года.

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