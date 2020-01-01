Елена Синица Проект достройки домов в ЖК «Триумф» оценили в 27,1 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

«Триумф. Квартал 2»

skyscrapercity.com

Краевой фонд защиты прав дольщиков объявил конкурс по поиску подрядчиков для выполнения проектно-изыскательских работ по достройке проблемных домов ЖК «Триумф». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Так, работы касаются домов третьей очереди по ул. Карпинского, 108 и четвёртой очереди по ул. Карпинского, 110а.

Победители конкурса должны будут провести техобследование, разработать проект и сопровождать его при прохождении госэкспертизы.

Общая стоимость контрактов составляет 27,1 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 февраля.

Напомним, ЖСК «Триумф. Квартал II» был признан банкротом в 2018 году. Федеральный Фонд защиты прав дольщиков в марте 2021 года принял решение достроить проблемные дома по ул. Карпинского 108 и ул. Карпинского, 110а.





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