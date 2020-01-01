Организация похорон в Минске: первые действия Поделиться Поделиться Твитнуть

Родственники должны хорошо понимать, что делать в такой ситуации.

Первые действия

От того, насколько правильно будут выполнены первые действия при организации похорон, многое зависит. По крайней мере это влияет как на экономию времени, так и на экономию денег. Поэтому надо знать, что делать сразу. Но здесь многое что зависит от того, где именно смерть настигла человека.



1. Вызывается врач и наряд милиции, когда это происходит в домашних условиях.

2. Если трагедия произошла в больнице, оттуда поступит звонок по телефону.

3. Из морга придёт сообщение, когда смерть случается на работе или где-то в городе.

4. Необходимо заниматься решением вопроса «доставки груза-200» , если родственник умирает далеко от дома.



По поводу третьего пункта понадобится уточнение. Здесь необходимо брать во внимание, окажутся ли у покойника какие-то документы. В любом случае его тело доставляется в городской морг. И если неизвестно, кто это, тогда родственники должны предпринимать какие-то действия. Особенно в ситуации, когда член семьи долго не является домой и неизвестно что с ним случилось.

Вызов ритуального агента

Особое внимание стоит уделить и вопросу, когда за помощью обращаться в ритуальное агентство. Без него в любом случае не обойтись, ведь надо и гроб покупать, да и катафалк приходится заказывать. И в определённых ситуациях лучше ритуального агента вначале вызвать домой, и только после этого уже обращаться к врачу и в милицию. Это в первую очередь касается ситуации, когда смерть случилась в обеспеченной семье. И если будет присутствовать ритуальный агент, можно не переживать о появлении подозрительных личностей, выдающих себя за специалистов из похоронного бюро.



В Минске можно обратиться в такую компанию, как ООО «Городская Ритуальная Служба». Она зарекомендовала себя с положительной стороны. Здесь можно заказывать как ритуальные услуги, так и траурные атрибуты. И не играет роли, речь идёт о погребении на кладбище или предстоит кремация. Решить все вопросы удастся через сайт https://ritual.by/, принадлежащий данной компании. Здесь получится недорого заказать как услуги, так и атрибуты. Не слишком много придётся заплатить и в случае, если заказываются похороны «под ключ».

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