Около полусотни хозсубъектов Пермского края уличены в нарушении антиковидных мер С начала пандемии нарушители оштрафованы на 190 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Костарев

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 7 по 20 января в ходе проверок 280-ти организаций на предмет соблюдения противоэпидемического режима на 49 объектах были выявлены нарушения.

Среди них точки общественного питания, транспорт, продовольственные и непродовольственные магазины, учреждения культуры в Перми и Пермском крае.

Самыми частыми нарушениями стали работа персонала без средств индивидуальной защиты, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха и запаса масок, игнорирование ежедневной влажной уборки, дезинфекции и проветривания

К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

На 20 января с начала пандемии должностными лицами управления проверено выполнение противоэпидемических мероприятий на 29,5 тыс. объектах надзора; по результатам мероприятий возбуждено 3 тыс. дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения судами дел оштрафовано 22,9 тыс. граждан, в том числе ИП и юрлиц. Общая сумма административных штрафов превысила 190 млн рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.