В Перми за выходные с улиц вывезли более 63 тыс. кубометров снега С начала зимнего содержания улиц города было вывезено 801,7 тыс. кубометров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В своём Instagram-аккаунте глава Перми Алексей Дёмкин сообщил о проведённом в понедельник, 24 января, «разборе полётов» по поводу уборки снега за выходные.

«По моему поручению районы добавили технику и увеличили объемы вывозимого снега, на улицы вышли самосвалы большей грузоподъёмности. Это позволило за выходные вывезти 63 тысячи кубометров снега, — пишет Дёмкин.

В Ленинском районе подрядчик вывез около 13,5 тысяч кубометров снега. В Мотовилихе — более 10,2 тыс., в Кировском районе — около 5 тысяч кубометров.

Как напомнили в мэрии, с начала зимнего содержания улиц города было вывезено 801,7 тыс. кубометров снега. Эти в два раза больше, чем в за тот же период прошлого года.





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