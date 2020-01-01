Андрей Стрельцов ФК «Амкар» расстался с четырьмя игроками Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар Пермь» готовится к обновлению состава. Как сообщает пресс-служба клуба, ведутся переговоры как с опытными игроками, так и с перспективными футболистами».

Уже известно, что пермский клуб расстался с двумя опытными нападающим. Иван Лукьянов и Павел Соломатин продолжат карьеру в ФК «Калуга».

В понедельник было объявлено, что на трансфер выставлен Влад Шпитальный, Кроме того, тренерский штаб больше не рассчитывает на Максима Елеева, которого отпустили на сборы с ЦСКА.

Есть и первые кандидаты в новички. Уже известно, что на сборы в Пермь приглашены 19-летние братья Мирон и Никита Талько из Магнитогорска.

Напомним, что команда выходит из отпуска 5 февраля и первый подготовительный период проведёт в родных стенах.





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