Поликлиники Прикамья приостанавливают оказание плановой медицинской помощи С 25 января в крае начинают работать амбулаторные центры для диагностики и лечения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшей нагрузкой на лечебно-профилактические учреждения в Пермском крае с 25 января приостанавливается оказание плановой медпомощи. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Из-за вспышки ковида временно не будут проводиться медосмотры и диспансеризация взрослого населения, приостанавливается медико-санитарная помощь в плановой форме.

Вместе с тем вводятся новации в системе оказания медпомощи жителям с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус. Так, с 25 января во всех поликлиниках края откроются амбулаторные центры диагностики и лечения острой респираторной и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ). Центры разместят в специально выделенных «красных зонах».

Приём пациентов будет организован так, что «красная» (больные коронавирусом) и «зелёная» зоны (все остальные) пересекаться не будут, а жители с симптомами заболевания смогут сами приходить в АКДЦ за помощью и не ждать приезда врача.

Адреса центров можно найти на сайте поликлиники по месту жительства или по ссылке на портале минздрава.

В региональном министерстве отметили, что в ближайшие недели ожидается резкий рост случаев заражения ОРВИ и COVID-19 в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» и сезонным распространением гриппа. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю суточная заболеваемость COVID-19 выросла более чем в 2 раза.

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