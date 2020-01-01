Олеся Максименко
В Пермском крае антирекорд заболевших коронавирусом превысил тысячу человек
За сутки COVID-19 заразились 1045 жителей региона
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 1045 жителям Пермского края. Ещё вчера, 23 января, в регионе было выявлено 916 заболевших.
За этот же период 221 пациент выздоровел, 10 человек скончались.
Среди субъектов Российской Федерации Прикамье занимает 49-е ранговое место.
В целом с начала пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились 170 965 человек.
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