Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермскому педуниверситету 25 января подарят новую лестницу и «книгу-музей» Продолжаются события, посвящённые 100-летию ПГГПУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Лестница в главном корпусе ПГГПУ / фото из конкурсной документации

Во вторник, 25 января, в главном корпусе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета состоится торжественное открытие парадной лестницы, эскизы которой были созданы ещё в начале XX века. Событие пройдёт в рамках 100-летия ПГГПУ.

Как уже сообщал «Новый компаньон», было принято решение в честь юбилея вуза полностью отреставрировать главный корпус, построенный в 1916 году как здание губернской земской управы по проекту архитектора Евгения Волошинова, в том числе восстановить в первоначальном виде парадную лестницу.

Предыдущая конструкция лестницы не являлась подлинной реализацией запланированного архитектором проекта. Искания в архивах, изучение строительной документации показали, что изначально архитектор планировал лестницу с коваными металлическими балясинами. Как пояснил старший преподаватель кафедры культурологии, известный историограф Андрей Маткин, никаких свидетельств о том, как изначально выглядела эта лестница, не сохранилось, поэтому за образец взяли аналогичный проект лестницы того же архитектора, сделанный для здания бактериологического института.

«Сейчас лестница отреставрирована и выглядит так, как было задумано архитектором, а уже 25 января в 15:00 в фойе первого этажа главного корпуса пройдёт её торжественное открытие», — говорит проректор ПГГПУ по внеучебной работе Олег Лысенко.

Ещё одним юбилейным событием будет презентация подарочного издания в честь 100-летия вуза, которая пройдёт в тот же день. Книга «100 лет ПГГПУ. История университета в артефактах, документах, фотографиях» была создана Андреем Маткиным. По словам автора, в сборнике осуществлён «симбиоз информации из прошлых изданий и новых исторических источников». Книга выполнена в современном стиле, напоминающем глянцевый журнал, и богато иллюстрирована. Андрей Маткин характеризует её как «книгу-музей», так как в ней собраны фотографии экспонатов будущего музея истории ПГГПУ, который предполагается открыть в корпусе, построенном по проекту архитектора Ивана Свиязева, который планируется отреставрировать к 300-летию Перми.

«В книге представлен широкий спектр экспонатов: студенческие зачётки, редкие исторические фотографии, чертежи учебных корпусов, статьи институтской газеты, книги, вещи, принадлежавшие преподавателям и студентам, памятные адреса, письма, конспекты лекций, артефакты, связанные с учебным процессом, официальные бумаги и многое другое. Все вещи и документы, представленные в книге, выстроены в хронологическом порядке и вписаны в общую историю развития педагогического образования в Прикамье, в историю пермского учительства», — рассказал Андрей Александрович Маткин.

Презентация юбилейного издания состоится сразу после открытия парадной лестницы. Событие начнётся в 15:30 в 32-й аудитории главного корпуса ПГГПУ.

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