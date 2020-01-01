Офисы «Новогор-Прикамье» с 25 января приостанавливают приём посетителей В связи с ростом заболеваемости коронавирусом клиентские офисы компании переходят на дистанционный приём абонентов Поделиться Поделиться Твитнуть

С 25 января специалисты «Новогор-Прикамье» не будут принимать посетителей в пермских офисах, расположенных на ул. Революции, 21а, ул. Чернышевского, 28, ул. Плановой, 3/4, ул. Автозаводской, 9а. Переход на дистанционный режим работы вызван ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на официальный сайт ресурсоснабжающей компании.

Все вопросы пермякам предлагается решать онлайн через сайт novogor.perm.ru, по телефону контактного центра для физических лиц 201-95-30 или по электронной почте pismo@novogor.perm.ru.

Передать показания индивидуальных приборов учёта или направить заявки на оформление договоров также можно через онлайн-сервисы «Новогор-Прикамье».

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