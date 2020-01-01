Олеся Максименко Продажи гражданских проездных в Перми выросли в 50 раз По льготным проездным существенного прироста нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

По данным мэрии Перми, в январе текущего года жители краевой столицы приобрели более 11 тыс. гражданских и свыше 27 тыс. льготных проездных. И если по льготным проездным существенного увеличения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не наблюдается, то продажи гражданских проездных выросли в 50 раз.

На первом месте по популярности остаётся безлимит на месяц, на втором — безлимитный проездной на 15 дней. Безлимит на год показал самый существенный прирост продаж — свыше 900%.

Проездными в транспорте пермяки стали пользоваться в шесть раз чаще.

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