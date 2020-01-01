Мария Сыропятова Проект планировки территории площади Центрального рынка обсудят на публичных слушаниях в феврале Проект планировки квартала Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского пока не завершён Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос НТО у рынка

Мария Сыропятова

В Перми на публичные слушания направлены проекты межевания и планировки территории площади Центрального рынка с прилегающими улицами.

Среди них ул. Революции до ул. Куйбышева, а также ул. Куйбышева от ул. Луначарского до ул. Революции и участок ул. Пушкина от площади Центрального рынка до Комсомольского проспекта.

Публичные слушания пройдут 14 февраля 2022 года в администрации Свердловского района, а также в общественном центре «Совет» Ленинского района.

Напомним, что мэрия Перми в последние годы занималась сносом зданий и некапитальных строений на противоположной от Центрального рынка стороне ул. Пушкина, на участке от площади Центрального рынка до ул. Борчанинова. Однако пока разработка проекта планировки данной территории не завершена.

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