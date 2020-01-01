Жители Прикамья стали менее охотно избавляться от долгов Объём добровольного погашения задолженности сократился на 20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В 2021 году в Пермском крае физические и юридические лица за несвоевременное исполнение судебных решений заплатили более 642 млн руб. исполнительского сбора. Годом ранее эта сумма составляла 378 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Там же отметили, что по сравнению с 2020 годом пермяки стали менее охотно избавляться от долгов. Добровольно была погашена задолженность на общую сумму 2,8 млрд руб. (−20%).

Всего в 2021 году на исполнении находилось более 2,5 млн исполнительных производств на общую сумму более 147 млрд руб.

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