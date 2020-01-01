Елена Синица В ПГНИУ часть студентов вернулись к очному обучению Отказаться от дистанта совсем планируется с 31 января Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Сегодня, 24 января, в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) к очному обучению вернулись студенты первых и выпускных курсов, а также первокурсники колледжа профессионального образования.

Магистранты ПГНИУ будут учиться в смешанном формате. Для каждой учебной группы будет установлен индивидуальный формат обучения.

С 31 января вуз планирует выйти преимущественно на очное обучение.

Для сохранения здоровья студентов и сотрудников вуза на входах в корпуса ежедневно проводится термометрия. Университет обеспечивает все необходимые санитарно-эпидемиологические меры: установлены рециркуляторы и санитайзеры, организована влажная уборка поверхностей.

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