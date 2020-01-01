На этой неделе в Пермском крае ожидается похолодание и снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Прикамье синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшой снег. В ночные часы температура может опускаться до −23 градусов, в среднем будет холоднее, чем в предыдущие семь дней, но всё равно на четыре-пять градусов теплее климатической нормы. Об этом сообщает ВЕТТА.

В понедельник и вторник днём будет −6…−11 градусов и небольшой снег. В ночные часы — до −20 градусов.

В среду регион окажется на западной периферии Сибирского антициклона. Ночью по югу и востоку края похолодает до −23 градусов. Днём максимальная температура составит −9…−14 градусов.

В последние дни рабочей недели днём преобладающий температурный фон составит −7…−12 градусов, по ночам температура будет опускаться до −11…−16 градусов, при прояснениях — до −21 градуса.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье с начала месяца уже превышена норма осадков.

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