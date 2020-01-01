В Пермском крае с начала января выпало 120% месячной нормы осадков По температуре воздуха первый месяц года пока теплее нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края с начала января текущего года, за исключением северо-западных районов региона, выпало 120% от месячной нормы осадков. В Перми — 100% от месячной нормы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Больше всего снега — около полутора месячных норм — выпало в селе Ножовка Частинского округа.

По температуре воздуха январь текущего года в Прикамье теплее нормы на 1-1,5 градуса.

По предварительным прогнозам, третья декада месяца на юге края ожидается чуть холоднее нормы, а по северу — теплее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.