Пермский разработчик сервиса по поиску детей попал в японский акселератор GPS-трекер способен отслеживать местоположение ребёнка в режиме реального времени Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский IT-разработчик трекера «Где мои дети» попал в акселератор 500 Startups Global. Его организатором является правительство Японии совместно с акселератором из США. Об этом сообщает ТАСС.

Всего было отобрано 20 участников со всего мира, пермская компания стала единственной из России.

Как заявил директор по международному развитию Игорь Любимов, в компании видят большой интерес к IT-продукту в Японии, и участие в Aichi Landing Pad by 500 Global позволит пермякам развить присутствие в этом регионе на B2C-рынке, а также начать развитие B2B-направления через продукт для школ и компаний.

В компании рассчитывают провести исследование рынка, чтобы расширить функционал приложения. Участие в акселераторе позволит в течение 2022 года увеличить выручку на 500 тыс. долларов.

«Где мои дети» — это семейный GPS-трекер, который отслеживает местоположение ребёнка в режиме реального времени, записывает и показывает историю передвижения (даже если на телефоне нет доступа к интернету) и уведомляет родителей, когда ребёнок покидает безопасные зоны. Приложение работает как со смартфонами Android и iOS, так и с популярными сегодня детскими смарт-часами.

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