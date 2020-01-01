Елена Синица
С 1 февраля привитые туристы смогут въехать в Таиланд без карантина
По прибытии необходимо сделать два ПЦР-теста
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Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go. По ней полностью привитые от COVID-19 могут не проходить карантин по прибытии. Об этом сообщает ТАСС.
При этом, согласно требованиям, необходимо сдать два ПЦР-теста — по прибытии и на пятый день нахождения в стране. Также необходимо иметь отрицательный тест при посадке на самолёт.
Отметим, что программа подразумевает обязательное семидневное нахождение в пределах определённых территорий. Сейчас к ним прибавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.
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