Елена Синица Испытания назальной вакцины «Спутник» начнутся на следующей неделе Первые фазы испытаний займут три месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Клинические испытания интраназальной вакцины «Спутник» начнутся в начале следующей недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Минздрава России, академика РАН Александра Гинцбурга.

«Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнется с понедельника — со вторника. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца», — сказал Гинцбург.





Он также добавил, что использование интраназальной формы вакцины «Спутник» смогло бы сдержать распространение штамма «омикрон».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.