Елена Синица
Испытания назальной вакцины «Спутник» начнутся на следующей неделе
Первые фазы испытаний займут три месяца
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Клинические испытания интраназальной вакцины «Спутник» начнутся в начале следующей недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Минздрава России, академика РАН Александра Гинцбурга.
«Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнется с понедельника — со вторника. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца», — сказал Гинцбург.
Он также добавил, что использование интраназальной формы вакцины «Спутник» смогло бы сдержать распространение штамма «омикрон».
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