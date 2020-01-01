Елена Синица В Прикамье 916 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё девять человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 916 новых случаев заражения коронавирусом.

За эти же сутки выздоровело 297 человек, умерло — девять.





Показатель заболеваемости составил 6537,3 на 100 тыс. населения, регион занимает 49 ранговое место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края. В Перми зарегистрировано 86294 случая (50,7 %).





«Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование», — добавляют в ведомстве.

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