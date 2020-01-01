Елена Синица За год в Прикамье на пожарах погибли 273 человека Это на 36,5% больше, чем в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2021 год на территории Прикамья на пожарах погибли 273 человека. В сравнении с 2020 годом рост гибели людей составил 36,5%. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Так, из-за неосторожного обращения с огнём погибло 145 человек (53,1% от общего числа погибших). Ещё 72 человека погибло из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования (26,4% от общего числа погибших).





Ещё 32 случая смерти связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации печей (11,7% от общего числа погибших).





Вследствие воздействия продуктов горения погибло 156 человек (57% от общего количества).





Отмечается, что 40% погибших при пожарах людей находились в состоянии алкогольного опьянения. Относительно аналогичного периода прошлого года количество погибших людей, находившихся в нетрезвом состоянии, увеличилось на 26% — с 85 человек до 115.

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