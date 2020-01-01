Елена Синица За 2021 год в Прикамье произошло 4,5 тыс. пожаров Большинство из них в жилом секторе Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2021 году зарегистрировано 4512 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности.

Так, большинство пожаров произошло в жилом секторе — 2588 пожаров. Это на 6,6% больше, чем за 2020 год (2427). При этом, 781 пожар произошёл в одноквартирных жилых домах, 675 — в многоквартирных, 179 — в надворных постройках, 233 — в садовых домах и 538 — в банях.





Кроме этого, на открытых территориях произошло 989 пожаров, что на 26,8% больше, чем в 2020 ( годом ранее — 780). Снизилось на 5,2% число пожаров в транспортных средствах. В 2021 году зарегистрирован 201 пожар, в 2020 — 212.





Также на 30,4% уменьшилось количество пожаров в неэксплуатируемых зданиях: 151 случай за 2021 год и 217 — за 2020. Ещё 74 пожара связаны с носильными вещами (вещи на человеке). В 2020 году произошло 93 таких пожара, снижение составило 20,4%.





В зданиях производственного значения произошёл 91 пожар. Их число снизилось на 27,8% ( в 2020 — 126).

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