Елена Синица В Прикамье водителя оштрафовали на 250 тыс. руб. за вождение в нетрезвом виде Ранее он трижды привлекался к ответственности за аналогичные нарушения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Осе суд признал виновным 29-летнего местного жителя в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Поясняется, что в октябре 2021 года наряд ГИБДД остановил автомобиль «Рено» под управлением водителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование.





По его результатам выяснилось, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,93 мг/л этилового спирта, что превышает допустимую норму более чем в пять раз. Кроме того, у виновного отсутствовало водительское удостоверение.





Позднее выяснилось, что мужчина уже трижды привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В общей сложности по решению суда он был оштрафован на 150 тыс. руб. и лишён водительских прав сроком на девять лет.





В этот раз суд назначил ему штраф в размере 250 тыс. руб. и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

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