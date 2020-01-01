Елена Синица Ночью 23 января в Прикамье температура воздуха опустится до -22 градусов В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 23 января ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, ночью и утром изморозь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Также сообщается, что ветер будет юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -17…-12°, при прояснениях до -22°, днём составит -12…-7°.

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