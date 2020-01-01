Елена Синица В Прикамье проведено свыше 4 млн исследований на коронавирус За прошедшую неделю в среднем проводилось 8,3 тыс. исследований в день Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 22 января, в Пермском крае лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», медорганизациями региона проведено 4,029 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Поясняется, что за прошедшую неделю в среднем проводилось 8,3 тыс. исследований в день.





«В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», — отмечают в ведомстве.

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