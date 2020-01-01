Елена Синица За год в Прикамье рост цен на автомобили с пробегом составил 24,5% В среднем, такой автомобиль в регионе обойдётся в 330 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год продажи на рынке автомобилей с пробегом выросли: аналитики зафиксировали рост на 4,6%, по сравнению с показателями 2020 года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России за год выросла на 20,8% и составила 349 тыс. руб. Такие данные «Новому компаньону» привели в «Авито Авто»

В Пермском крае рост цены составил 24,5%. В среднем, автомобиль с пробегом по итогам года обойдется покупателю в регионе в 330 тыс. руб.





В пятёрку наиболее востребованных марок среди автомобилей с пробегом в Пермском крае вошли ВАЗ (LADA) (средняя цена — 136 тыс.руб., рост за год — 23,6%), Chevrolet ( 289 тыс.руб., +15,6%), Renault (430 тыс.руб.,+26,5%), Hyundai (565 тыс.руб., +25,6%) и Kia (649 тыс.руб.,+27,3%).





Что касается моделей, первые пять строчек в топ-10 самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в Пермском крае составили автомобили концерна «АвтоВАЗ» — модели ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) Kalina и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).





На шестой строчке модель Chevrolet Niva, на седьмой — Ford Focus. Восьмую строчку заняла модель ВАЗ (LADA) 2110, девятую — Hyundai Solaris. Завершает рейтинг самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом в Пермском крае по итогам 2021 года модель Renault Logan.





По данным «Авито Авто», за 2021 года в России автомобили малого (B) класса с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых — 26,62%. Сегмент SUV продолжает оставаться востребованным у россиян. В сравнении с прошлым годом доля в продажах кроссоверов и внедорожников выросла с 19,69% до 19,99%. Четвертое место у больших семейных автомобилей (D) с долей в 7,14% продаж.

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