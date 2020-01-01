Андрей Стрельцов «Молот» вновь проигрывает с крупным счётом На этот раз обидчиком пермской хоккейной команды стала «Югра» Поделиться Поделиться Твитнуть

Второе подряд крупное поражение потерпели хоккеисты «Молота» в чемпионате ВХЛ. На этот раз они в Ханты-Мансийске уступили местной «Югре» 2:7. Обе шайбы в составе гостей забил Дмитрий Воробьев. Отметим, что это уже 10-я победа хозяев подряд в турнире.

«Молот» же двумя днями ранее проиграл в Тюмени «Рубину» со счётом 2:6.

Следящая встреча у команды состоится в Перми 29 января. Соперником будет «Сокол» из Красноярска. До конца турнира подопечным Альберта Логинова осталось провести 8 игр и главной целью будет попадание в число восьми лучших команд лиги, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф.





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