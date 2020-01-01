В Пермском крае увеличилась плата за капитальный ремонт С 1 января минимальный размер взноса составляет 10,1 рублей за один квадратный метр Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Минимальный размер взноса за капремонт многоквартирных домов в Пермском крае с 1 января 2022 года составляет 10 руб. 10 копеек за один квадратный метр в месяц, сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Новый тариф установлен в соответствии с постановлением регионального правительства «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2020 — 2022 годы».

Как отметили в фонде, индексация обусловлена естественной инфляцией и ежегодным ростом стоимости строительных материалов, необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Напомним, что минимальный размер взноса в 2020 году составлял 9,36 руб., в 2021 году — 9,73 руб.

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