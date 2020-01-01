Андрей Стрельцов Павел Соломатин покинул «Амкар» Поделиться Поделиться Твитнуть

В футбольном клубе «Амкар» больше не будет играть 28-летний нападающий Павел Соломатин. Об этом клуб объявил в соцсетях. Причина расторжения контракта не указывается.

Форвард сыграл за пермскую команду 19 матчей, на его счету один гол и две результативные передачи.

Павел Соломатин начинал в «Амкаре» в 2014 году, вернулся, когда команда заявилась для участия в первенстве ФНЛ-2.

Известно, что футболист продолжит свою карьеру в ФК «Калуга». Напомним, что в этот же клуб неделей ранее ушёл еще один экс-нападающий «Амкара» Иван Лукьянов.

Напомним, «Амкар» выходит из отпуска 5 февраля. Тогда же начнётся тренировочный процесс. Как анонсировала пресс-служба «красно-чёрных» тренерский штаб ждёт на сборах несколько новичков.





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