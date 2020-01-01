Мария Сыропятова На ул. Ким в Перми могут построить шестнадцатиэтажный жилой дом Предложения по смене этажности направлены на публичные слушания Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Застройщик ООО «Урбанист» планирует повысить этажность планируемого многоквартирного дома по ул.Ким, 57 с 10-и до 16-и этажей. Сегодня, 21 января 2022 года это предложение на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города Перми. На участке был расселён аварийный жилой дом.

По словам начальника департамента земельных отношений мэрии Перми Елены Гонцовой, проект межевания данной территории, уже представленный городским властям, имеет существенные недостатки.

«Часть территории жителями воспринимается как сквер и используется для сквозного внутриквартального подхода, — пояснила ситуацию Елена Гонцова. — Город должен сохранить такую конструкцию».

В ООО «Урбанист» обещали исправить ситуацию. Также к публичным слушаниям компанию-застройщика попросили представить визуализации жилого комплекса.

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