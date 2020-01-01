За сутки в Прикамье COVID-19 заболели 599 человек Общее количество заражённых превысило 168 тысяч Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последние сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 599 человек. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

На 21 января выявлено 168 256 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Показатель заболеваемости составил 6 473,2 на 100 тыс. населения, регион занимает 49 ранговое место среди субъектов РФ.

В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 85 173 случая (50,6 %).

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