В Пермском крае активизировались мошенники, продающие «красивые» даты регистрации брака Сегодня последний день подачи заявлений на дату-палиндром Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ЗАГСах Пермского края готовятся к ажиотажу 22 февраля. В этот день уже планируют зарегистрировать брак более 400 пар молодожёнов, половина из них в Перми, сообщили в комитете ЗАГС Прикамья.

В ведомстве пояснили такую популярность даты её зеркальностью, её также называют датой-палиндромом: она с обеих сторон читается одинаково — 22.02.2022. «Кроме того, она ещё и совпадает с 22-м лунным днём и день недели — вторник. Двойка везде», — отметили в ЗАГСе.

Сотрудники органа записи актов гражданского состояния добавили, что у желающих пожениться ещё есть время подать заявление на 22 февраля. Сделать это можно до окончания 21 января через Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде либо путём личного обращения в отдел ЗАГС.

Специалисты предупредили молодожёнов о мошенниках, которые в интернете стали публиковать объявления о продаже «красивых» дат регистрации брака:

— Дату государственной регистрации заключения брака нельзя купить, подарить либо забронировать для других лиц. При подаче заявления указываются персональные данные жениха и невесты. Будьте бдительны! Заявление подаётся желающими вступить в брак самостоятельно.

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