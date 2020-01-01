Елена Синица В Перми снесли два аварийных дома В ближайшее время планируется снести ещё 10 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, в январе в Перми снесли два аварийных дома. Они находились на Парковом проспекте, 24, 26.

Сейчас ведётся подготовка к сносу ещё 10 аварийных многоквартирных домов. Они располагаются в Дзержинском, Свердловском и Мотовилихинском районах.





За 2021 год в Перми снесли 33 аварийных многоквартирных дома общей площадью 17,9 тыс. кв. м.

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