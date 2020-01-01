Елена Синица Городские власти согласовали колерные паспорта корпусов ПГМУ В планах провести ремонт этих зданий, в том числе покрасить фасады Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерные паспорта корпусов Пермского медуниверситета (ПГМУ) на ул. Петропавловской, 27 и 28 и ул. Луначарского, 74а. В планах провести ремонт этих зданий, в том числе покрасить фасады, передаёт пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что цветовая гамма фасадов подбиралась с учётом сохранения первоначального облика объектов и их связи с объектами культурного значения, расположенными на смежных территориях.





В результате отделка фасадов зданий на ул. Петропавловской, 27 и 28 будет выполнена в цветах — коричневый Ван Дейк, мягкая сиена, пепельно-серый и др. Фасад здания на ул. Луначарского, 74а окрасят в такие цвета, как голубой цветок чертополоха, блекло-синий, кремово-белый, архитектурно-синий.

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