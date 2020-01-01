Елена Синица
В пермской гимназии часть учеников перевели на дистант из-за COVID-19
По последним данным, на карантин ушло семь классов
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В пермской гимназии №4 часть учеников с пятого по 11-й класс перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на маму одного из учеников.
По её словам, онлайн-формат обучения вводится для школьников с 21 по 30 января. По данным ТК ВЕТТА, на карантин уходит семь классов гимназии.
В городском департаменте образования отметили, что гимназия продолжает работать в обычном режиме. Если количество заболевших в отдельном классе превышает 20%, то по предписанию Роспотребнадзора для учеников таких классов обучение продолжается дистанционно.
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