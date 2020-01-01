Андрей Стрельцов Пермь выбрана местом проведения чемпионата Европы по кёрлингу Турнир состоится в ноябре 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Чемпионат Европы по кёрлингу 2022 года состоится в Перми. Решение об этом Всемирная федерация кёрлинга (WCF) опубликовала на своём официальном сайте. Время проведения соревнований — вторая половина ноября.

Матчи дивизиона А примет дворец спорта «Молот», игры дивизиона В можно будет увидеть в спорткомплексе им. Сухарева.

«Это большое доверие к нашей стране, которое мы оправдаем. Мы традиционно показываем высокий уровень проведения крупнейших мероприятий, не станет исключением и чемпионат Европы по кёрлингу. Руководство Пермского края выразило активное желание принять турнир, не сомневаюсь, что всё будет организовано на сто и даже больше процентов. Соревнования такого высокого уровня дадут импульс развитию спорта в регионе», — прокомментировал новость президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв.

Отметим, что ранее чемпионат Европы по кёрлингу уже проводился в нашей стране. В 2011 году турнир прошёл в Москве. В 2020 году в Красноярске состоялся юниорский чемпионат мира.

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