В выходные в Пермском крае ожидается снег и похолодание до −23 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В выходные, 22 и 23 января, в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт слабый снег, а температура воздуха будет понижаться. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и я».

В субботу в Прикамье ночью похолодает до −11…−16°C, днём пройдёт снег и будет −7…−12°C.

В воскресенье столбики термометров ночью опустятся до отметки −18°C, при прояснениях — до −23°C, днём ожидается в районе −8…−13°C.

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