Андрей Стрельцов «Амкар» проведёт тренировочные сборы в России Первый начнётся 6 февраля в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Планы подготовки пермского ФК «Амкар» к весеннему продолжению сезона предусматривают проведение трёх сборов. По данным пресс-службы клуба, все они пройдут на территории России.

Вначале команда проведёт втягивающий цикл на домашней базе в Перми. Он продлится с 6 по 15 февраля.

Затем «красно-чёрные» отправятся в Краснодарский край. 20 февраля команда начнёт готовится в Сочи. Этот цикл завершится 5 марта.

Заключительный этап подготовки пройдёт с 11 по 24 марта в городе Крымске. Уже известно, что первым соперником пермского клуб будет любительский клуб «Амкал» — популярная команда блогеров. Поединок запланирован на 12 февраля.

Напомним, что из отпуска команда выйдет 5 февраля, а возобновится сезон 3 апреля. В этот день «Амкар» сыграет в Новосибирске против одноименного клуба.

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