Андрей Стрельцов Пермский «Молот» проиграл «Рубину» в Тюмени Это первое поражение пермской команды после четырёх побед подряд в чемпионате ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот» не смог продолжить победную поступь в чемпионате ВХЛ. В Тюмени подопечные Альберта Логинова проиграли местному «Рубину» 2:6. У «молотобойцев» в этом матче отличились Дмитрий Воробьёв и Алексей Шубин.

Главный тренер «Молота» Альберт Логинов, рассказывая об игре, вспомнил героя популярного фильма:

— Проспали начало игры, пропустили два быстрых гола. Обсуждая план на игру, знали, что соперник будет настроен. Как говорится, бывают такие игры, когда залетает всё, проиграли свой пятак — однозначно. Знаем, что «Рубин» на протяжении многих лет формировался как команда. Мы, в принципе, первый год только собрались, 90% новичков. Всё у нас впереди. Как говорил Форрест Гамп в кино, «неудачные дни случаются». Сегодня была такая игра: создавали моменты, но не забили. Игра дала хорошую пищу для размышления.

Следующий матч «Молот» проведёт на выезде. 22 января наша команда встретится с абсолютным лидером ВХЛ — ханты-мансийской «Югрой».

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