В Прикамье коронавирусная инфекция обнаружена у жителей 26 территорий В лидерах по числу заражённых — Пермь, Пермский муниципальный район и Краснокамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 26 территориях региона.

В Перми выявлено больше всего жителей с COVID-19 — 345, Пермский муниципальный район на втором месте — 36 человек с инфекцией, замыкает тройку Краснокамский городской округ, где зафиксирован 31 случай заболевания.

Коронавирус диагностирован у 23 жителей Чайковского, у 15 жителей Суксунского городского округа и у 10 жителей Гайнского муниципального округа. По восемь прикамцев заразились в Кишертском муниципальном и Октябрьском городском округах. В Частинском муниципальном округе заболело семь человек. По шесть человек заболели в Берёзовском, Карагайском и Куединском муниципальных округах, а также в Горнозаводском и Очёрском городских округах. В Чусовском городском округе коронавирусная инфекция подтвердилась у пяти жителей.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 167 657 жителей с коронавирусной инфекцией.

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