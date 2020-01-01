К бескондукторной системе оплаты проезда в Перми присоединятся два маршрута 22 января без кондукторов на линии начнут выходить автобусы №36 и 50 Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С субботы, 22 января, к бескондукторной системе оплаты проезда в Перми присоединяются два автобусных маршрута — №36 и 50. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Пассажиры смогут оплатить проезд при помощи стационарных валидаторов, мобильного приложения или наличных денежных средств у водителя.

На сегодняшний день на бескондукторную систему оплаты проезда уже перешли 17 автобусных маршрутов и все трамвайные.

В администрации напомнили, что за безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 500 руб. На днях в Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект об увеличении штрафа до 2,5 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 5 тыс. руб.

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