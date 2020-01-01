ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки Запрет на туризм не приносит пользы, но усугубляет экономический и социальный стресс Поделиться Поделиться Твитнуть

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к правительствам стран с просьбой снять или ослабить ограничения на туризм, сообщает АТОР.

В организации заявляют, что ограничения на международные поездки не приносят дополнительной пользы, но «усугубляют экономический и социальный стресс».

Как говорится в заявлении на сайте ВОЗ, «неспособность введённых после обнаружения штамма «омикрон» ограничений на поездки сдержать его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер».

В ВОЗ также призвали государства признать все препараты, одобренные организацией, уточнив, что справка об иммунизации не должна являться единственным документом, разрешающим зарубежным туристам въезд в страну.

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